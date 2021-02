La vaccination, arme de séduction massive?

La vaccination rendrait-elle plus sexy? À l'heure où il est difficile de faire des rencontres, il semblerait que la précieuse injection favorise les rapprochements. C'est du moins ce qu'avancent deux médias américains - repérés par Slate - qui se basent sur les statistiques et des témoignages de sites de rencontres.

Selon une étude britannique citée par le New York Post, de plus en plus d'utilisateurs mettraient en avant leur vaccination dans leur profil. Sur Tinder, entre septembre et décembre 2020, le nombre de personnes mentionnant leur vaccination a ainsi augmenté de 258%. Indiquer vouloir se faire vacciner attire 25% de likes en plus sur le site Hinge, selon un porte-parole.

«Le sexe manque beaucoup aux gens»

Un journaliste du Washington Post a été surpris de découvrir que certains allaient même jusqu'à faire mention de leur vaccination jusque dans leur pseudo. «En jouant avec les filtres de recherche de l'application, j'ai trouvé des dizaines de personnes qui avaient récemment changé leur pseudonyme pour une forme de "vacciné". Parmi les plus populaires: "vaccin", "vacciné contre le covid" et "entièrement vacciné", rapporte Steven Petrow.

«Le sexe manque beaucoup aux gens, mais ils ont aussi peur et cherchent un moyen de trouver un compromis», confirme «Vacciné x2». Les médecins préviennent toutefois: «Avoir un rapport sexuel avec une personne que vous ne connaissez pas, même si elle a été vaccinée, est une décision risquée et peut vous exposer tous les deux à un risque élevé de contracter le Covid-19». Il faut donc porter son masque et garder ses distances. Retour à la case départ...

