Il la fixe de manière gênante, la vidéo devient virale

C'est une scène qu'ont probablement vécu de nombreuses femmes à la salle de sport. La vidéo d'une coach sportif californienne est devenue virale sur TikTok après que la jeune femme eut demandé à un homme au regard (beaucoup) trop insistant d'arrêter de l'observer d'une telle manière. «J'ai d'abord demandé à mon mari de venir s'entraîner à côté de moi. Puis je me suis arrêtée en le fixant. Je pensais qu'il avait compris», explique Heidi Aragon.

Visiblement non. L'homme, d'un certain âge, qui s’exerçait sur une machine destinée à travailleur le haut du corps, a continué à observer Heidi de manière continue. «Je lui ai dit d'arrêter de me regarder de manière aussi gênante. Il m'a répondu qu'il "observait autour"».

«Sa tenue est normale»

Finalement, c'est au moment où Heidi a dégainé son téléphone pour le filmer que le monsieur a calmé ses ardeurs. «Ne me dites pas que c'est faux, alors que j'ai une preuve», a commenté la jeune femme. L'incident a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. La plupart ont loué l'attitude d'Heidi, mais des personnes ont tout de même défendu le «stalkeur», utilisant comme argument... sa tenue.

Son choix de porter un legging l'exposerait ainsi aux regard des hommes. «Sa tenue est normale et adaptée pour une séance de sport. Et de toute façon peu importe, elle s'habille comme elle veut», a répondu une internaute. Un débat très actuel pour une vidéo regardée plus de 17 millions de fois...

(th/L'essentiel)