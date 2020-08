L'A3 Sportback, compromis entre sportivité et fluidité

À peine quelques centimètres de plus et une plateforme identique. Si l'on reconnaît d'emblée l'affiliation de cette nouvelle A3 Sportback avec son prédécesseur, Audi s'est permis quelques griffes dans la sobriété. La calandre avant et les feux sont plus acérés, les arêtes de portières plus creusées. Des traits anguleux que l'on retrouve à l'intérieur, soulignant une sportivité que vient renforcer la finition SLine (en option). C'est dans l'habitacle que les principales modifications sautent aux yeux, avec une présentation plus horizontale, en «paliers», un écran intégré orienté vers le conducteur, et des bouches d'aération perdant leur rondeur. En boîte automatique, le levier de vitesses disparaît au profit d'un «domino» à impulsion, les palettes au volant devant suffire en mode manuel. L'ensemble fait plus moderne, sans être déroutant.

Fournie en aides à la conduite

Bardée de radars, la nouvelle A3 Sportback dispose de série de l'Audi «pre sense front» qui prévient en cas de risque de choc et permet d'enclencher un système de freinage d'urgence. On note aussi un régulateur de vitesse adaptatif au large éventail, malgré des «coups de mou» à la réaccélération une fois le véhicule devant rabattu, ou encore un avertisseur de franchissement de ligne agrémenté d'un correcteur de trajectoire remettant un peu trop vigoureusement le véhicule en place. Les plus

- Un habitacle restylé au profit d’une meilleure ergonomie

- Un bloc moteur puissant mais relativement sobre

- Un confort irréprochable



Et les moins

- Moult options attractives pouvant vite gonfler le prix

- Un comportement routier sain mais un peu aseptisé

- Quelques matériaux de finition

Notre version dotée du 2 litres TDI développant 150 chevaux - la motorisation la plus puissante au lancement - fait preuve d'un bel allant, bien servie par une boîte S Tronic jamais prise en défaut, même dans les reprises vigoureuses. Globalement, l'A3 Sportback montre un comportement routier sain, une tenue de route irréprochable avec peu de roulis et un train arrière gage de stabilité dans les virages. La direction progressive reçue en option ajoutant encore à une sensation de maîtrise constante.

La conduite se révèle précise et confortable mais reste avare en émotions, le mode Sport, très efficace dans sa gestion des suspensions et de la direction, venant à peine chatouiller notre espoir de plus de nervosité. Au final, cette quatrième génération se montre fort performante, mais sans en rajouter. Un bon compromis entre sportivité et fluidité. L'allemande est proposée avec quatre motorisations, dont un essence 1,5 TFSI de 150 chevaux à hybridation légère. En attendant les hybrides rechargeables.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)