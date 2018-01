Le wabi-​​sabi: la tendance déco inspirée du Japon

Depuis le début de l'année, des journaux comme Die Welte et des magazines tels que Cosmopolitan assurent qu'il s'agit de la tendance actuelle et qu'elle va se répandre à travers le monde. Né au XVe siècle au Japon, le wabi-sabi désigne la simplicité rustique (wabi) et la beauté du temps qui passe (sabi). Le terme est une invitation au calme et à l'authenticité. Normal, le concept est directement inspiré des philosophies bouddhistes, zen et taoïstes. Voici quelques conseils pour adopter cette nouvelle tendance chez vous.

Pour styliser un intérieur, on évite le trop plein d'accessoires massifs et inutiles. Au contraire, le but est de revenir à l’essentiel. On évite donc d'orner ses murs de mille et un tableaux ou de tapisser son sol de moquette. L’esthétique doit être épurée, le mobilier pratique et surtout utile. Une table 100% japonaise se fera en optant pour de petites tasses et surtout une jolie théière en céramique.

Le concept du wabi-sabi est aussi basé sur le goût du rustique, voire de l’austère. Pour se faire, rien de mieux que des objets avec une âme, une histoire. On les choisit généralement en bois, imparfaits, marqués par l'usure et vieillis par le temps. Concernant les coloris, on valorise différents styles de blancs, mais également le gris ou encore le beige. Ces tons font penser à la nature et illustrent à merveille l’appel à la quiétude. Les touches de couleur sont autorisées, mais à petites doses seulement.

(L'essentiel)