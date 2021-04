Barbecue au gaz ou charbon, raison ou passion?

Authenticité et convivialité, contre praticité et rapidité. Barbecue au charbon d'un côté, au gaz de l'autre. Avant de choisir, il faudra se renseigner sur la réglementation en vigueur dans son quartier. «Il peut être interdit de dégager de la fumée, afin de ne pas gêner le voisinage. Dans ce cas, l'usage d'un barbecue au charbon est proscrit, introduit Allan Vennet, chef de rayon chez Hornbach.

Sinon, c'est une affaire de goût: avec le charbon, on aura un fumet sur la viande et les légumes que le gaz n'apporte pas». Si le barbecue au gaz, qui emporte de plus en plus les suffrages, évite les galères à l'allumage, pas question de l'acheter sans se faire conseiller. «Le système de fixation de la bouteille de gaz diffère selon les pays, il faut y être attentif, souligne notre spécialiste. Le choix du type de gaz est important. Le butane, par exemple, est plus difficile à conserver. Le choix de la pression du détendeur est aussi à regarder».

Derrière la référence Weber, une marque comme Char-Broil progresse. «La qualité est proche, il y a des produits similaires et orientés vers l'inox, plus facile à entretenir et qui s'inscrit plus dans la durée», selon Allan Vennet. Les barbecues avec thermomètre intégré sont aussi prisés, ils facilitent la cuisson à l'étouffée. Une solution intéressante: opter pour un modèle hybride, accueillant les deux combustibles.

