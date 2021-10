La ville de Prague, perle de l’Europe centrale

Des chaleurs suffocantes de l’été aux froids gelés et enneigés de l’hiver imposés par son climat typiquement continental, Prague décline sa beauté à toutes les saisons. Idéale pour un City trip de quatre ou cinq jours, la capitale tchèque déploie ses charmes slaves tout au long de cinq quartiers principaux, dans son centre-ville: Nové Mesto (la nouvelle ville), Staré Mesto (la vieille ville), Josefov (le quartier juif), Mala Strana (le petit côté) et le Hradcany (quartier du château).

Incontournable fleuron architectural de la «ville aux mille tours et mille clochers»: le pont Charles (Karluv most). Artistes et vendeurs tapis dans leurs petites échoppes amovibles y attendent dès les premières lueurs du jour le flot de touristes qui déambulent tout au long de ses 515 m pavés, s’offrant une vue imprenable sur la colline du Hradcany. Plus ancien des 17 ponts praguois enjambant la rivière Vltava, l’ouvrage du XIVe siècle aux seize arches et 30 statues relie la vieille ville au quartier de Mala Strana. Une manière originale de l’embrasser du regard tout en s'éloignant de la foule est de louer un pédalo sur l’île Slovansky et se laisser glisser sur la Vltava, en amont du pont dédié à l’empereur Charles IV.

De la trépidante place Wenceslas dans la nouvelle ville, à la colline du château en passant par le charme désuet de Mala Strana, le dédale des ruelles de la vieille ville chargées de commerces et sa somptueuse place, et le quartier juif empreint de mystère, Prague se découvre à pied. Le métro, essentiel pour relier la banlieue ou des quartiers éloignés comme Zizkov ou Vinohrady, ne dessert pas l’hyper-centre, pas plus que les trams rouges, confinés hors de la vieille ville.

(Jean-François Colin/L'essentiel)