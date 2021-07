Quand les villes passent au vert

Ramener la nature dans la cité, aujourd'hui tout le monde est d'accord alors que 70% des gaz à effet de serre (GES) proviennent des zones urbaines, que les canicules se multiplient de Moscou à Vancouver, que les alertes pollution se répètent de Paris à New Delhi.

Et quel que soit le rythme de réduction des émissions de GES, les impacts dévastateurs du réchauffement sur la nature et les êtres vivants vont s'accélérer et devenir douloureusement palpables bien avant 2050, selon un projet de rapport des experts climat de l'ONU du Giec récemment obtenu par l'AFP.

Dans un élan mondial, urbanistes, architectes, paysagistes, poussés par un public en quête de bien-être et par des élus en recherche d'attractivité, font assaut de projets, de simples bacs fleuris sur les trottoirs aux immeubles les plus fous. La végétalisation des villes est une idée assez nouvelle, soulignent les experts.

Température diminuée de 3,6 à 11,3°C

«Jusqu'en 2010 on avait des villes minérales. Depuis, on a commencé à regarder la place de la nature autrement, la notion environnementale a été intégrée aux projets urbains», rappelle l'archi-urbaniste Cedissia About, enseignante-chercheuse au Lab'Urba de Marne-la-Vallée près de Paris. Des résultats suivent. Grâce aux murs et toits végétalisés, la température dans des rues canyon pendant le mois le plus chaud dans neuf villes dans le monde peut être diminuée de 3,6 à 11,3°C à l'heure la plus chaude, selon le rapport «Nature en ville» de l'Agence française de la transition écologique.

Alors que le besoin de nature dans les villes s'est accru avec les confinements liés à la pandémie, les photographes et vidéastes de l'AFP ont fait le tour d'une dizaine de sites végétalisés emblématiques dans le monde, de New York à Singapour, de Bâle à Medellin, de Chengdu en Chine à Copenhague (voir diaporama ci-dessus).

(L'essentiel/AFP)