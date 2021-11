La Namibie est le pays des horizons sans fin

L’immensité et la splendeur de la Namibie rappellent à l’homme sa condition éphémère. Sur des centaines de kilomètres, ses pistes sablonneuses scindent un horizon infini, entre dunes majestueuses, montagnes multicolores et plaines lunaires. En sillonnant cet immense territoire d’Afrique australe en 4x4, les paysages grandioses qui se succèdent figent le temps, en l’absence de toute trace de vie humaine et procurent un sentiment de liberté inouï.

Ce pays semi-désertique éblouit ses visiteurs par les scènes magiques qu’il offre aux quatre coins de son territoire. Des failles interminables du Fish River Canyon, au sud, aux chutes Epupa à la pointe nord-ouest, en passant par les variations de couleur du désert du Namib, les roches rouges du Damaraland et les villes fantômes de la côte ouest, on est emmené de surprise en surprise. Un voyage en Namibie ne serait pas complet sans quelques pas sur le sol blanc de Deadvlei, ce lac asséché entre de gigantesques dunes, ni sans une rencontre avec la densité de la faune du parc national d’Eto-sha, l’une des plus grandes réserves animalières du monde. Y croiser les fameux «big five» (lion, éléphant, buffle, rhinocéros et léopard) est un jeu d’enfant, aux nombreux points d’eau et sur les bords du mythique marais salant.

Voyager en Namibie est une aventure accessible tant aux routards qu’aux voyageurs classiques. Un large choix de lodges, fermes d’hôtes et campings est proposé dans des cadres d’exception. Le tourisme étant un pilier du développement du pays, il jouit d'un professionnalisme exemplaire. Le réseau routier est clair et entretenu et la sécurité règne. Derrière ces panoramas époustouflants, se cachent les Ovambos, les Hereros, les Himbas, les Bushmen… Ces peuples autochtones font eux aussi la culture et l’histoire de ce pays. Terre dédiée aux amoureux de grands espaces, la Namibie demeure une opportunité de découvrir le charme immuable du continent africain.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)