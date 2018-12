Les anti-​​Victoria’s Secret luttent dans la rue

«The Real catwalk» (le vrai podium). C’est ainsi qu’a été baptisée cette action. Elles sont une trentaine à avoir marché en sous-vêtements, dans le quartier de Times Square. Le 1er décembre, à New York, la troisième édition de ce défilé inhabituel, créé par le mannequin Khrystyana Kazakova, une ancienne candidate de l’émission de téléréalité «Next Top Model», se veut comme une pied de nez au show Victoria’s Secret, diffusé le 2 décembre à la télévision américaine.

Au sujet de cette initiative, Khrystyana a déclaré l'an passé dans une interview que «beaucoup de femmes se sentent particulièrement découragées par leur corps et leur visage après avoir regardé ce spectacle, ce qui les pousse à se dénigrer encore et encore». Un constat encore valable cette année.

Contrairement au défilé Victoria's Secret, il n'y avait pas de casting. Tout le monde pouvait participer. Au final, plus de 200 personnes de tous âges, de tous sexes, de toutes tailles, de tous poids et de toutes couleurs de peau ont répondu à l'appel. Chacun était invité à se pavaner et à relayer l'événement sur les réseaux sociaux.

Le but de cet événement est de montrer aux gens que la beauté est plus qu’une affaire de corpulence. Et pour avoir un impact massif, la rue est le meilleur des catwalks. En novembre, des femmes avaient déjà organisé un happening à l'extérieur, à Londres.

