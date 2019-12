183 millions moins cher, cette villa était une affaire!

Depuis sa mise en vente après le décès, il y a deux ans, de son propriétaire, la villa du célèbre homme d'affaires, Jerry Perenchio, cherchait preneur. La propriété, l'une des plus imposantes du très chic quartier de Bel Air, a de quoi faire tourner les têtes avec ses 11 chambres et 18 salles de bain réparties sur 2 322 m² de surface habitable, son court de tennis éclairé, sa piscine de 22 mètres de long avec sa pool-house, reliée à la maison principale par un ascenseur et un passage souterrain, son garage pour 36 voitures et sa cave à vin d'une capacité de 12 000 bouteilles.

Le prix de la villa a été revu à la baisse à plusieurs reprises. À l'origine, les propriétaires en demandaient 320 millions d'euros, avant de baisser le prix de 141 millions. Mais même à 178 millions, la demeure n'intéressait personne.

Le propriétaire? Le fils de Rupert Murdoch!

La propriété a finalement été vendue pour 137 millions d'euros, 41 millions d'euros en dessous du prix affiché depuis le mois d'août dernier. La transaction reste néanmoins la vente immobilière la plus chère jamais réalisée en Californie.

Son nouveau propriétaire n'est autre que Lachlan Murdoch. Le quadragénaire est le fils du multimilliardaire Rupert Murdoch (88 ans) qui vient de vendre sa société, la 20th Century Fox, à Disney, lui rapportant ainsi près de 11 milliards d'euros. Il aurait réparti cet argent entre ses six enfants.

(L'essentiel/age)