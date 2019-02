Le petit-​​déjeuner n'est pas le repas le plus important

Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée». À l’origine de ce mythe: les industriels de l'alimentation qui, pour faire de l’argent, n’ont cessé de répéter qu’il fallait absolument manger le matin. Une étude publiée dans le «British Medical Journal» démontre que la réalité est tout autre. Car si on prend un petit-déjeuner pour se sentir rassasié et éviter de grignoter et donc de prendre du poids, cet argument s’avère tout à fait erroné.

Selon ces travaux, manger le matin favoriserait au contraire une plus grande consommation de calories. En effet, après avoir mené 13 tests sur deux types de personnes, celles qui mangeaient le matin et celles qui sautaient le petit-déjeuner, les scientifiques ont constaté que les individus qui prenaient un repas le matin consommaient 260 calories de plus par jour.

Adopter un style de vie sain

Mais attention, ce n’est pas une raison pour se priver. Bien au contraire. En fait, sauter régulièrement le petit-déjeuner ou n'importe quel repas peut être dangereux. La perte de poids dépend en effet du nombre de calories consommées par rapport à ce que l’on brûle. C’est aussi simple que cela. On évite donc de faire de son premier repas de la journée le paradis du sucre.

Il s’agit d’adopter un style de vie et des choix alimentaires sains, pour que le petit-déjeuner n’ait pas d’effet néfaste sur le poids. Comme l’explique Yoni Freedhoff, professeur à l’Université d’Ottawa (Canada), «ce qu’une personne mange au petit-déjeuner importe beaucoup». Du coup, il faut éviter les céréales trop sucrées ou les muffins, par exemple. Et bien sûr, il n’y a pas que les kilos qui comptent. Être en bonne santé, c’est tout de même plus important que le chiffre sur la balance, non?

(L'essentiel/Valentina San Martin)