La prochaine décennie sera celle «de la maison»

La tendance n'est pas seulement régionale, ni même nationale: selon une étude conduite par le cabinet Accenture auprès de 8 800 personnes dans 20 pays de cinq continents, «69% des répondants s'attendent à ce que la plupart de leurs activités sociales au cours des six prochains mois aient lieu chez eux, chez un ami ou de façon virtuelle». Au point qu'Accenture évoque une «décennie de la maison» à venir, entre renouveau du local et «malaise persistant ressenti dans les espaces publics».

Certaines entreprises le constatent déjà. «La crise du Covid-19 a touché nos ventes au 1er trimestre, mais nous avons constaté une forte reprise au deuxième trimestre, tendance qui se poursuit sur le troisième trimestre à date pour l'ensemble de nos enseignes et des catégories», a par exemple déclaré mardi le directeur général de Kingfisher (Castorama, Brico Dépôt en France), Thierry Garnier.

Accélération

L'enseigne spécialisée exploite aussi B&Q et Screwfix au Royaume-Uni et en Irlande. Elle a limité la casse du confinement grâce à ce deuxième trimestre dynamique, avec des ventes à 5,9 milliards de livres sterling, en légère baisse de 1,1%. Et affiche un résultat opérationnel en progression de 17,7% à 533 millions de livres, grâce à «la performance de B&Q» et à une «baisse globale des coûts».

«En février, en terme de volume de ventes, nous étions à environ 50 millions d'euros, pré-Covid donc, et en avril on était à 200 millions d'euros, vous voyez l'accélération», explique aussi Christian Raisson, cofondateur du spécialiste de la vente en ligne d'articles de bricolage et de jardinage ManoMano. «Par rapport à nos 620 millions d'euros de volumes de vente de l'année dernière, on va plus que doubler cette année».

Disponibilité et météo

L'enseigne française Mr.Bricolage, longtemps en grande difficulté financière et dont le directeur général, Christophe Mistou, a lancé fin 2018, un vaste plan de cession de ses magasins intégrés, a aussi enregistré des performances «vraiment très solides de début mai jusqu'à la fin du mois de juin, et continuent sur juillet, août et même septembre».

Deux explications à cet engouement: la «disponibilité de nos clients» forcément plus importante pendant le confinement, et «la météo», très bonne pendant ces deux mois. Quant à savoir si la tendance est durable, Christophe Mistou se veut prudent mais estime que «le rapport à l'habitat, qui a toujours été fort pour les Français, est sorti renforcé de cette crise sanitaire».

