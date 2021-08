Neuf idées pour remédier aux câbles emmêlés

Qui ne connaît pas cela? Les mètres de câbles de nos appareils électriques s’enroulent et s’emmêlent derrière le meuble TV, sous le bureau et le long des murs. Il n’y a rien de pire dans un logement qu’un enchevêtrement de fils électriques, visibles par tous. Non seulement, c’est déplaisant pour le regard et le détourne de la jolie décoration, mais c’est également un véritable nid à poussière et représente une source de chute.

Pourtant, on ne peut pas s’en passer chez soi, encore moins depuis que l’équipement de bureau a trouvé sa place dans la sphère privée. Grâce à ces solutions simples et adaptées à tous les budgets, vous pouvez fort heureusement maîtriser ce désordre en dissimulant les câbles.

1. Organisateurs de câbles

Les câbles de chargeurs, de la multiprise ou du routeur vous dérangent? Pour les faire disparaître, vous pouvez recourir à un organisateur de câbles, dans lequel vous pourrez les dissimuler. La boîte de chargement de Konstantin Slawinski peut également être accrochée au mur et Ikea propose différents chargeurs sans fil pour sa boîte de gestion des câbles. Vous pourrez y charger votre téléphone portable ou votre tablette sans fil.

2. Fixation verticale de la multiprise

La plupart des multiprises ont des trous à l’arrière, ce qui permet de les fixer discrètement au mur derrière un meuble, à l’aide de quelques vis ou de clous. Si vous voulez également éviter de laisser un espace entre le mur et le meuble, vous pouvez suspendre les multiprises à l’envers sous le plateau d’une table ou d’un meuble. De cette façon, vous éviterez le désordre au sol.

3. Mobilier avec multiprise intégrée

Vous avez également la possibilité de recharger vos appareils électriques en les branchant directement sur une multiprise fixée sur un dispositif prévu à cet effet à l’intérieur d’un meuble fonctionnel, tel qu’un buffet ou une console. Mais vous pouvez aussi tout simplement percer un trou dans n’importe quel meuble à l’aide d’une perceuse et d’une scie cloche pour faire passer la multiprise dans laquelle vous viendrez brancher les câbles. Et voilà, le tour est joué!

4. Attaches de câbles

La méthode la plus simple et la moins onéreuse pour mettre de l’ordre dans vos câbles consiste sans doute à utiliser des attaches de câbles. Vous pouvez regrouper tous les câbles qui partent dans le même sens en un seul boudin ou les relier en parallèle les uns aux autres. Vous les collerez ou les accrocherez ensuite à l’aide d’un crochet sous le bureau, le buffet ou le lit.

5. La classique gaine à câbles

Cette solution ne requiert pas un gros budget. Avec des gaines à câbles fines et carrées, vous pouvez tirer des câbles d’une certaine longueur jusqu'à la prise de courant la plus proche en toute discrétion. Comme la plupart d'entre elles sont auto-adhésives, vous pouvez les fixer au mur ou au sol. Si vous souhaitez qu’elles tranchent avec leur support au niveau de la couleur, vous pouvez tout simplement les peindre dans la couleur de votre choix.

6. Appareils sans fil

Pourquoi s’embêter à cacher des câbles quand on peut faire sans? Certes, il n’existe pas de solutions sans fil pour tous les appareils électriques, mais en optant pour ceux qui peuvent également être connectés sans fil via NFC, Bluetooth ou WIFI, vous économiserez des mètres de câbles.

7. Une goulotte sous plinthe

Dans les magasins spécialisés, vous trouverez des plinthes décoratives permettant de dissimuler les câbles. Elle se montent comme des plinthes ordinaires, à hauteur des prises et peuvent regrouper tous les câbles à l’intérieur. Certaines sont divisées en plusieurs compartiments, de façon à pouvoir y dissimuler plusieurs câbles en parallèle.

8. Cacher les câbles derrière un tableau ou un miroir

Le plus simple est souvent le plus efficace. Vous pouvez tout simplement placer un beau miroir (qui agrandira en plus visuellement l’espace!) ou un cadre au sol et disposer des plantes vertes à côté pour dissimuler instantanément les câbles. Ou pourquoi ne pas placer votre téléviseur par terre et faire disparaître les câbles derrière – à condition, bien évidemment, qu’il soit suffisamment grand pour cela.

9. Gaines pour câbles flexibles

Vous pouvez également utiliser des gaines pour câbles pour éviter qu’ils ne s’enchevêtrent. Il suffit de regrouper trois câbles dans le manchon élastique que vous fixerez ensuite sous le bureau ou au mur, pour éviter une bonne fois pour toutes de vous prendre les pieds dedans.

(L'essentiel)