Cette tiny house est modulable de mille façons

L’idée de la Casa Ojalà est née de l’architecte Beatrice Bonzanigo qui a créé l’étude d’architectes IB Studios à Milan avec son associée, Isabella Invernizzi. La particularité de cette maisonnette d’à peine 27 m² réside dans sa versatilité. On peut effectivement la monter dans presque n’importe quel environnement.

Le concept n’est pas sans rappeler celui d’un voilier. «D’un point de vue mécanique, la Casa Ojalà fonctionne comme un voilier: il y a des cordes, des sangles et des manivelles, ce qui permet à la Casa Ojalà d’adopter des milliers de formes différentes, sans modifier la structure d’origine», explique Beatrice Bonzanigo face aux médias.

Différents endroits dans le monde

Cette versatilité permet à Beatrice Bonzanigo de monter la Casa Ojalà dans les endroits les plus divers du monde entier. La rotonde est constituée d’une colonne centrale et de portants en acier pour supporter les deux plateformes en bois au niveau du sol et du toit. Quatre barres tendues viennent assurer la stabilité de la maison miniature.

Son occupant a la possibilité de contrôler la forme de la maison et de déplacer les murs, les sols et les plafonds au gré de ses envies. En plus de cela, la maisonnette est, autant que faire se peut, autosuffisante, avec un réservoir d’eau de pluie et des panneaux solaires.

Chaque pièce est modulable

Vu la façon dont la Casa Ojalà est construite, les possibilités d’agencement des pièces se comptent par centaines. Le modèle original compte par exemple deux chambres à coucher, un salon, une salle de bains et un toit-terrasse. À ce propos, la maison peut également être entièrement transformée en terrasse.

Vivre dans un espace aussi restreint ne fonctionne évidemment qu’avec le mobilier approprié. La tiny house est livrée avec sept meubles encastrés dans le sol, que l’on peut, au besoin, tirer vers le haut à l’aide d’une poignée. Il y a notamment une table de chevet, un lavabo, un placard à vêtements et une étagère.

Mille possibilités

D’après l’architecte, la petite maison modulable est disponible en «1000 versions différentes», mais cela ne concerne pas uniquement la taille ou la répartition des pièces. La Casa Ojalà est personnalisable et le client a également la possibilité de choisir l’essence et la teinte du bois, ainsi que les différents tissus utilisés.

Ces maisonnettes ne sont pas uniquement destinées à être vendues à des particuliers (à un prix qui demeure inconnu à moins de s'inscrire en ligne pour passer commande), mais également à des chaînes d’hôtels ou à des prestataires de séjours d’aventure. C’est du moins le rêve de l’architecte, qui a transformé le sien en réalité avec cette maison et espère que le projet prenne son envol. En tout cas, le nom s’y prête bien: Ojalà est une interjection espagnole signifiant «si seulement!»

