Respectez-​​vous toujours les gestes barrières?

Se laver régulièrement les mains, tousser dans son coude, éviter de serrer des mains ou de faire la bise... Avec l'apparition du Covid, petits et grands ont appris les fameux «gestes barrières» dont nos dirigeants nous rabâchent toute la journée qu'ils sont nos premières armes pour venir à bout de ce maudit virus. Et pourtant. Il semblerait qu'avec le temps et la progression de la vaccination, les Européens se relâchent dans certains domaines, selon un sondage de l'Institut français d'opinion publique (Ifop).

Il est une chose qu'ils ont quasiment adopté, c'est le lavage des mains: 86% des quelque 5 000 Européens (Français, Allemands, Italiens, Espagnols et Anglais) interrogés ont indiqué avoir pris l'habitude de se laver les mains après avoir été aux toilettes contre seulement 67% en 2014. Ce sont les Allemands les plus propres (89%) et les Français les plus «cracras» (84%). En revanche, ils sont peu à faire de même après s'être mouché (seulement 32% des Européens).

Et la bise?

Nous avons tous glissé un petit flacon de gel hydroalcoolique dans notre poche mais tout le monde ne l'utilise pas systématiquement après avoir pris les transports en commun par exemple: seule la moitié des Britanniques y pensent quand 77% des Italiens ont le réflexe (62% des Européens). À noter que globalement les Européennes font plus attention que les Européens.

Quant à la distanciation sociale, 35% des personnes interrogées indiquent serrer la main à leurs proches (44% des Espagnols) et 51% confient leur faire la bise. Les pourcentages tombent respectivement à 22% et 30% quand il s'agit d'inconnus. À noter que par exemple en France, si la bise a ses proches n'a pas retrouvé le niveau d'avant-crise (91%), il a grimpé de 39% pendant le premier confinement à 65% aujourd'hui.

(mc/L'essentiel)