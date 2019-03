Dior dévoile une collection «capsule» à Dubaï

Avec le féminisme qui la caractérise, la designer italienne Maria Grazia Chiuri, première femme à diriger la légendaire marque française, était présente en force avec une collection limitée qui s'inspire de motifs popularisés par Christian Dior lui-même et redéfinis pour s'adapter à la femme contemporaine. Jupes plissées aux couleurs arc-en-ciel métallisées et redingotes ornées de dorures brodées main étaient associées à des ballerines incroyablement étincelantes et des bottes à gros talons.

«Pour ce défilé, nous avons fait une petite capsule, c'est-à-dire une petite collection de 15 pièces», a déclaré Mme Chiuri à l'AFP avant le défilé lundi soir. «Chaque fois que nous allons dans un autre pays, d'une certaine façon, c'est l'endroit qui nous inspire». «Quand on pense à Dubaï, on pense à un endroit qui, d'une certaine façon, est très méditerranéen, où il y a du soleil. Nous utilisons donc plus de couleurs, des techniques différentes, des formes différentes».

Solidarité féminine mondiale

Mme Chiuri, a terminé son défilé sur un ensemble trois pièces à pois multicolores, composé d'un justaucorps structuré, d'une longue jupe ample et d'une cape. S'inspirant de son dernier défilé à la Fashion Week de Paris, Mme Chiuri a également montré à Dubaï ses robes d'organza et de tulle, inspirées par le cirque, ses vestes de dompteurs de lion, un clin d’œil, dit-elle, à la solidarité entre les femmes.

Le célèbre modiste Stephen Jones a complété chaque tenue par des coiffes scintillantes, mi-Pierrot, mi-glamour. Un motif noir et or présent à la fois sur les bottes et les coiffes a retenu l'attention. Il s'agit d'une étoile, avec une combinaison de motifs à pois et cachemire, en hommage à l'étoile que Christian Dior a trouvée sur le trottoir à l'extérieur de ce qui allait devenir sa boutique emblématique et un clin d’œil à l'arabesque du monde arabe. «Plus je fais le tour du monde, plus je pense que les femmes sont les mêmes autour du monde», a déclaré Mme Chiuri qui défend l'idée d'une solidarité féminine mondiale.

(L'essentiel/afp)