Sur TikTok, les ados sont fiers d'être «moches»

«Je suis peut-être laid, mais au moins, je suis… stupide et énervant», déclare un TikToker, avant de danser sur «Successfull», d'Ariana Grande. Un autre, David Postlewate, un lycéen âgé de 18 ans, chante devant la caméra: «J'aime un garçon mais je suis moche, que dois-je faire?». La tendance est florissante sur la plateforme de partages de vidéos. Les ados n’ont pas peur de dire qu’ils sont laids.

«Pourquoi est-ce que je ressemble à ça? Quelle est la raison?», demande la TikTokeuse @emmwee (ci-dessous), se filmant dans sa voiture, sans maquillage. «Je suis choquée de voir à quel point je suis moche», a également écrit Brittany Tomlinson, plus connue sous le nom de @kombucha.

Le plus grand concours de beauté du monde

Aucun de ces ados n’est laid. Pour la journaliste du site Vox, Rebecca Jennings, la tendance «Je suis moche» est plutôt une célébration ironique de la laideur dans un monde où les réseaux sociaux sont de plus en plus inondés d’images fortement filtrées et souvent photoshopées. «Les adolescents qui s’autoflagellent se lancent dans une récupération de la médiocrité ironique et consciente», écrit-elle.

Le problème avec TikTok, c’est que, même si c’est une plateforme sur laquelle les adolescents peuvent s’amuser, il s’agit également du plus grand concours de beauté du monde. Une partie incroyablement massive de l'application est dédiée à des utilisateurs génétiquement bénis comme Benji Krol (5,7 millions d’abonnés) et à des Barbie humaines comme Loren Gray (35,1 millions de followers).

«Pourquoi ça ne marche pas?»

C’est dans ce contexte que la culture inverse «Je suis moche» a proliféré. Plutôt que d'essayer de rivaliser avec les génétiquement gâtés, les ados se tournent vers la dévalorisation de soi. Annie Pham, âgée de 17 ans, a fait une satire de la culture des gens sexy sur TikTok lorsqu'elle a réalisé sa vidéo virale à la fin du mois d'août.

En utilisant un challenge populaire où les internautes montraient leur «avant» (à la sortie du lit) et leur «après» (pomponné, coiffé et bien habillé), elle s'est montrée, à la place, essayant et échouant à se transformer. «Pourquoi ça ne marche pas?», se plaint-elle face à la caméra. «Après environ une semaine, je lisais les commentaires et c'était vraiment cool de voir à quel point les gens s'identifiaient à mon post», explique-t-elle à Vox.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)