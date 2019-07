Et si on pouvait bientôt tout contrôler grâce à une application? C'est presque l'idée de la célèbre marque de couches «Pampers» qui a mis au moins des couches pour bébé connectées. Le système du nom de Lumi se compose d'un capteur d'activité et d'une caméra de surveillance à placer sur la couche, le tout lié à une application téléchargeable sur portable, relate la RTBF.

«Lumi facilite le suivi de l’alimentation, des couches, des habitudes de sommeil et des étapes clés de votre bébé. Grâce à notre système tout-en-un, vous pouvez surveiller les habitudes uniques de votre bébé et voir ses routines quotidiennes», explique le site. Le but est de collecter les données de votre enfant, pour savoir si il dort bien et la capteur vous envoie un signal quand il est temps de changer la couche de votre enfant. Grâce à la caméra, le parent reçoit également une notification en cas d'urgence. Selon la télévision publique belge, le prix de cette révolution de couche ne serait pas plus élevé que celui des couches traditionnelles.

(mm/L'essentiel)