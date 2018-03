Santé et bien-​​être, en lien avec des risques sectaires

La question des dérives sectaires reste «prégnante», notamment dans le domaine de la santé et du bien-être qui représente près d'un signalement sur deux auprès de l'instance gouvernementale Miviludes, selon son rapport 2016-2017 remis jeudi à Matignon. En 2016, 2 323 interrogations et signalements, dont 500 pour des «situations préoccupantes», ont été adressés à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). La tendance se confirme en 2017 puisque 2 580 saisines ont été comptabilisées.

La première source de signalements ne faiblit pas, au contraire. «Plus de 40% concernent le développement d'offres trompeuses dans le domaine de la santé et du bien-être ainsi que d'abus par des psychothérapeutes déviants. Ces phénomènes trouvent un écho amplifié sur les réseaux sociaux et sur internet», explique à l'AFP le président de la Miviludes, Serge Blisko. Le rapport donne un coup de projecteur sur deux méthodes de soins qui semblent «particulièrement inquiétantes»: le reiki, technique japonaise de «guérison» par imposition des mains, et la kinésiologie, discipline «psycho-corporelle» inspirée par la médecine chinoise. Ces techniques «connaissent un développement sans précédent en France, alors qu'elles sont porteuses de risques et non éprouvées», alerte la Miviludes.

Au rayon bien-être, le rapport attire l'attention sur la hausse de fréquentation des salons «bio-zen», où sont présentés notamment des stages «jeûnes et randonnées» qui «peuvent s'avérer dangereux pour des personnes porteuses de pathologies ou de fragilités». Sans parler des «régimes alimentaires extrêmes» comme le «crudivorisme», qui proscrit toute cuisson des aliments, et le «respirianisme» affirmant que l'être humain peut se nourrir d'air et de lumière...

