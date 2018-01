Des «chaussures-​​billets» ont fait un carton à Berlin

Dès samedi, des dizaines de personnes faisaient la queue, équipées de matériel de camping pour certains, devant les deux magasins vendant ces chaussures aux couleurs de certaines banquettes du métro berlinois, soit un dessin mêlant rouge, noir et bleu. Le billet est incrusté dans la languette des baskets. «Ce qui est le plus intéressant, c'est le ticket dedans et qu'il n'y en a que 500 exemplaires. Je les garderai pour ma collection!», expliquait Andreas Leu, de Leipzig, emmitouflé dans un énorme sac de couchage rouge pour tenter de faire face aux températures frisant le négatif.

«Ça me fait gagner pas mal de sous», a abondé de son côté Julian Kienst, au sujet de ces chaussures fabriquées par le géant allemand Adidas. Vendues 180 euros, le prix inclut un abonnement annuel au métro, au bus et au tram berlinois mais pas aux trains de banlieue. Un billet à l'année coûte lui au minimum 761 euros par an. Certains n'hésitaient pas à les revendre déjà sur Ebay à des prix atteignant parfois les 1 150 euros.

Les «chaussures-billets» sont valables jusqu'au 31 décembre 2018. La BVG, régulièrement critiquée pour la qualité de son service, n'hésite pas à faire des campagnes de pub destinées à faire le buzz, souvent avec beaucoup d'autodérision. Elle a d'ailleurs ironisé sur Twitter sur cette vente de chaussures en montrant la file d'attente des acheteurs potentiels agrémentée du slogan «faire attendre les gens, c'est l'un de nos super-pouvoirs».

(L'essentiel/AFP)