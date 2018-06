C’est un robot sexuel qui pourra dire «non»

Le Dr Sergi Santos, père et créateur de Samantha, a conçu de ses propres mains une amoureuse numérique et aurait, d’après ses propres déclarations, sauvé ainsi son mariage. Le robot répondrait à ses désirs quand son épouse – qui l’aide à faire évoluer le sex-toy – n’a pas envie d’avoir de relation sexuelle.

Ce qui, initialement, n’était qu’une poupée immobile est entretemps devenu une chose capable de vibrer, sensible au toucher, qui a suscité l’intérêt du monde entier. Et, à la suggestion de l’épouse de Sergi Santos, Samantha devrait encore être amenée à évoluer et devenir encore plus humaine. Grâce à des méthodes d’intelligence artificielle, elle pourra bientôt dire: «Désolée, mais je n’ai pas envie aujourd’hui». .

Elle ne vibre pas contre son gré

Interrogé par le Daily Mail, Santos explique que Samantha pourra se mettre en mode «mannequin» si ses capteurs sensoriels détectent un comportement agressif ou irrespectueux – ou si les actions de son potentiel amant l’ennuient. Quoi que cela signifie.

Par conséquent, Samantha appellera les flics, portera plainte pour harcèlement sexuel et lancera une campagne sur Twitter – non, bien sûr qu’elle ne fera pas cela. Elle ne se défendra pas ni ne se rebellera, mais ne vibrera tout simplement pas ou n’interagira pas comme d’habitude si elle est pénétrée contre son «gré».

Développement nécessaire ou stupidité?

Samantha est conçue comme un projet à source ouverte. Cela signifie que si ses préférences sexuelles ne te conviennent pas, tu peux la reprogrammer toi-même – si ça te tente. Le robot sexuel devrait coûter un peu plus de 4 150 euros et une date de sortie n’a pas encore été fixée.

Cette évolution vaut-elle la peine d'être soutenue parce que le consensus sexuel fait ainsi parler davantage? Ou est-ce plutôt débile étant donné que ce rejet sexuel plus ou moins sans conséquence ne fait que changer le sujet et encourage tout au plus les types bizarres à ignorer un «non»? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires.

(L'essentiel)