Une étude dénonce la malbouffe industrielle

La revue 60 millions de consommateurs s'attaque dans un hors-série paraissant jeudi à l'industrie agroalimentaire, en dénonçant «les aliments qui empoisonnent», et en apprenant au consommateur à débusquer, marque par marque, les sucres, sels, graisses, additifs, nitrites et pesticides cachés. Du chocolat en poudre qui contient plus de sucre que de cacao, aux additifs interdits dans les yaourts, la revue épingle plus de 100 produits de grande consommation.

L'accusé numéro un, le sucre, est souvent caché. Ainsi dans un flacon de ketchup Heinz de 700 g, on trouve huit tomates et 22 morceaux de sucre. Soit pour 20 g de sauce, autant de sucre que dans deux petit-beurre de la marque Lu. «80% du sel absorbé provient des aliments transformés. 70% des sucres sont ajoutés et cachés», indique la revue. La lecture du dossier est anxiogène, mais elle vise aussi à donner des armes et des clés au consommateur en rapprochant chaque produit d'une série d'études internationales. Au chapitre additifs, 60 millions de consommateurs publie une liste de 50 produits à proscrire, du E102 au E951. Au rayon viande, la revue détaille le «mécanisme pernicieux» du «trop de fer». En résumé, la revue préconise pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine.

Les industriels protestent

La revue débusque aussi des graisses cachées dans les céréales des enfants, qualifiées de «bombes de graisses», ainsi que les barres de céréales, les pâtes feuilletées, et, plus surprenant, les poêlées de légumes de Bonduelle ou Picard qui doivent être utilisées sans ajouter de matières grasses. La plus grande déception vient des yaourts. Les grandes marques incorporent des additifs en quantité dans les mélanges de fruits qui parfument les desserts lactés: neuf additifs dans le yaourt Carrefour aux fruits recette crémeuse, sept dans le Taillefine aux fraises, et 12 dans le panier de Yoplait nature sur fruits.

Mise en cause, l'Ania, une association française qui représente 17 000 entreprises du secteur agroalimentaire, a regretté un dossier qui ne fait selon elle «qu'alimenter les peurs». Il «mélange des études sérieuses avec d'autres qui le sont beaucoup moins», dans le but de «faire douter les consommateurs», alors que le secteur fait «beaucoup d'efforts pour tenir ses engagements afin de parvenir à une alimentation plus sûre, plus saine et plus durable», a indiqué une porte-parole.

