Les foires aux vins prennent leurs quartiers

«Les foires aux vins sont un rendez-vous incontournable tant pour les grandes surfaces, qui écoulent une grande partie de leurs stocks, que pour les particuliers, qui ont l'occasion de faire de bonnes affaires et de profiter de prix avantageux pour des bouteilles de qualité», assure Tristan Duval, meilleur sommelier du Luxembourg en 2016 et 2017.

Diaporama La cueillette de raisins a été bonne à Neumünster L'embarras du choix!



Les foires aux vins sont l'occasion pour les différentes enseignes de présenter une palette de bouteilles à tous les prix, sans que la qualité ne soit pour autant oubliée. Les grandes enseignes n'ont pas lésiné sur les moyens: des centaines de références, des offres promotionnelles avec des - 15, -25, voire - 50 % et des soirées ou des journées dégustation avec des spécialistes prêts à vous aider à faire le «bon choix!».

Cet expert en vin recommande notamment des Bordeaux 2011, 2012 et 2014 et 2015 (rive droite de la Dordogne), «qui peuvent être dégustés maintenant». En revanche, des Bordeaux rive gauche (à gauche de la Garonne) de 2015 seront de bons vins de garde «à fort potentiel dans dix à quinze ans». Du côté du Bourgogne, Tristan Duval conseille le Côte de Beaune 2015 et 2016 comme vin de garde. «Les millésimes 2014 et 2017 peuvent être bus sans attendre».

Des vins luxembourgeois «très équilibrés»

Des vins du Languedoc, jusqu'à 15 euros, ou un Côtes du Rhône Villages retiennent également son attention pour leur très bon rapport qualité-prix, tous comme des vins du Sud-Ouest à l'image du Madiran, du Cahors, qui constitueront de bons vins de garde.

Meilleur sommelier du Grand-Duché oblige, Tristan Duval a aussi un faible pour les vins luxembourgeois, comme le Riesling ou le Pinot gris de 2017, «des vins très équilibrés, mélange d'onctuosité et de fraîcheur». Le Crémant, assemblage de Pinot gris et de Pinot blanc, a également ses faveurs: «Aujourd'hui, les vignerons font des mises sur lattes de plus en plus longues qui donnent au vin une finesse de bulle et une complexité aromatique».

Les dates clés des foires à retenir

Aldi Jusqu'au 31 décembre ou jusqu'à épuisement des stocks Auchan Jusqu'au 5 octobre (460 références). Cactus Du 14 au 27 octobre (623 références) Colruyt Jusqu'au 8 octobre Cora Concorde Du 1er au 19 octobre (580 références) Cora Foetz Jusqu'au 12 octobre (900 références) Delhaize Jusqu'au 9 octobre (plus de 150 références) Lidl Jusqu'à épuisement des stocks Match Jusqu'au 8 octobre (plus de 400 références)

(L'essentiel/Gaël Padiou)