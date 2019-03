On devient adulte à cet âge-​​là, selon la science

À quel âge est-on adulte? Légalement, à 18 ans (du moins au Luxembourg). Psychologiquement, jamais, quand on est un mec, a-t-on spontanément envie d’ajouter. Mais restons sérieux. En fait, quel que soit notre sexe, notre cerveau n’atteindrait sa maturité qu’à la trentaine, affirme un neurologue britannique. Voilà qui va rassurer tous les Tanguy du monde.

Selon le Professeur Peter Jones, de l’Université de Cambridge, le moment où l’on devient «une grande personne» serait différent pour chacun. «Définir quand on passe de l’enfance à l’âge adulte semble de plus en plus absurde», a déclaré le médecin. Pour le spécialiste, «la transition est beaucoup plus nuancée et se fait sur plus de trois décennies». Peter Jones note que se dit d'ailleurs convaincu que les juges des tribunaux pénaux savent faire la différence entre un accusé de 19 ans et un «criminel aguerri» de plus de 30 ans. «Je crois que le système est en train de s'adapter à ce qui se cachait jusqu'ici en pleine lumière», dit-il.

À 18 ans, notre cerveau subit encore des transformations qui peuvent affecter notre comportement, rapporte la BBC. C’est d’ailleurs à cet âge que le risque de développer des maladies mentales telles que la schizophrénie est le plus élevé, ont rappelé les experts du cerveau réunis autour du Pr Peter Jones. Ceux-ci s’exprimaient lors d’un récent congrès de neurosciences organisé par l’Académie des sciences médicales d'Oxford.

(L'essentiel)