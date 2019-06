Voici les pires souvenirs vécus à des mariages

Au début de la semaine, le présentateur de l’émission télé «The Tonight Show», Jimmy Fallon, a demandé à ses fans sur Twitter de partager leurs pires moments de mariage. Sous le hashtag #WeddingFails, les internautes ont largement participé et les réponses sont hilarantes. Petit florilège.

«J’étais témoin au second mariage de mon ami. J’ai commencé mon speech en disant: «Welcome back, tout le monde!». Il n’était pas content.»

I was best man at my friend's 2nd wedding. I started my speech with "welcome back everyone" he was not happy #weddingfail — Mel (@yourbizsucks) 18 juin 2019

«Ma belle-mère portait une robe de mariée pour mon mariage.»

My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps — Amy Pennza (@AmyPennza) 19 juin 2019

«Il y a un an, j’étais demoiselle d’honneur au mariage de mon frère. Tout allait bien jusqu’à ce que je sois trop ivre. Je ne me souviens pas beaucoup de cette nuit, mais le photographe a immortalisé ce qui semble être moi essayant de me cacher de mes proches sur la piste de danse.»

A year ago I was a bridesmaid in my brother’s wedding. All was going well until I got too drunk at their afterparty. I don’t remember much from that night but the photographer captured what appears to be me trying to hide from my relatives on the dance floor #WeddingFail pic.twitter.com/uJ909pBdOz — katie (@kvtie_h) 18 juin 2019

Enfin, une mariée chuchote à son époux qu’elle a fait une grosse commission juste avant le début de la cérémonie. Celui-ci répond qu’il a un micro. «Pourquoi tu portes un micro?», lui demande-t-elle. «Pour garder une trace de ce genre de moment... Le photographe t'entend, si jamais.»

(Marie-Adèle Copin/L'essentiel)