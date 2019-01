La cirrhose touche de plus en plus les jeunes femmes

Selon les auteurs de l'étude publiée dans «The Lancet», la cirrhose du foie touche de plus en plus de femmes jeunes. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les données médicales d’une étude statistique menée en Ontario, au Canada, entre 1997 et 2016.

Sur cette période, près de 166 000 cirrhoses du foie ont été diagnostiquées. Contre toute attente, c’est chez les femmes que le nombre de cas a le plus augmenté. Et plus particulièrement chez celles nées en 1990. À l’inverse, les femmes nées en 1951 sont les moins touchées.

La consommation d'alcool en question

Des recherches plus approfondies doivent être menées afin de comprendre pourquoi la maladie se développe de plus en plus tôt. Mais plusieurs hypothèses pourraient expliquer cette évolution. À commencer par la consommation accrue d’alcool chez les jeunes, confirmée par de nombreuses études. Récemment, des travaux ont aussi démontré que les femmes ont plus de risques de développer une cirrhose car elles métabolisent moins bien l’éthanol que les hommes.

Maladie chronique et irréversible, la cirrhose du foie est, la plupart du temps, la conséquence d’une consommation excessive d’alcool, d’une infection au virus de l’hépatite B ou C, ou de la NASH (aussi appelé syndrome du foie gras, stéatose non alcoolique ou maladie du soda). Elle détruit progressivement les cellules hépatiques. Il s’agit de l’une des principales causes du cancer du foie. Or, celui-ci est difficile à diagnostiquer car il ne provoque en général des troubles de santé qu’à un stade avancé.

