Un cancer du sein peut survenir après 75 ans

«Le cancer du sein de la femme âgée est un problème de santé publique», qui va «être amplifié dans les années qui viennent» sans «modifications de nos pratiques», s'inquiète Carole Mathelin, spécialiste de cette maladie au CHRU de Strasbourg. Trop de cancers dans cette tranche d'âge sont détectés à un stade avancé (tumeur de taille importante, atteinte des ganglions ou même avec métastases), ce qui représente une «perte de chance» pour les patientes, ajoute-t-elle.

Cette situation dérive de trois idées reçues, selon la responsable de la commission sénologie du Collège national des gynécologues et obstétriciens (CNGOF): «Puisqu'il n'y a plus de dépistage organisé après 75 ans, c'est qu'il n'y a plus de risque», «les cancers du sein de la femme âgée sont moins graves» et «les femmes atteintes meurent d'autres maladies avant que le cancer n'ait le temps de se développer».

Une mammographie tous les deux ans

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes, avec 59 000 nouveaux cas par an et près de 12 000 décès en France. Or, si les plus de 74 ans représentent le quart de ces nouveaux cas (13 600), elles comptent pour près de la moitié des décès, en raison notamment de diagnostics plus tardifs, observe la Pr Mathelin. Et selon les projections, alors que le nombre de nouveaux cancers devrait reculer légèrement chez les femmes de moins de 70 ans d'ici 2040 (-5%), il pourrait augmenter de 50% dans la tranche d'âge supérieure, à la faveur du vieillissement de la population, estime le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC/OMS).

Actuellement, dans le cadre du dépistage organisé, toutes les femmes entre 50 et 74 ans sont invitées à réaliser une mammographie tous les deux ans pour détecter une éventuelle tumeur - et tous les ans pour celles qui présentent des risques accrus de développer un cancer du sein. Ces convocations cessant une fois l'âge limite atteint, beaucoup de femmes pensent, à tort, qu'il y a ensuite moins de risque de développer un cancer du sein, tandis que du côté du corps médical persiste l'idée qu'elles sont «trop vieilles pour qu'on les embête avec ça», déplore le CNGOF.

Si cette maxime peut valoir pour des femmes très âgées ou ayant déjà d'autres pathologies très lourdes, l'allongement de la durée de vie fait que l'examen clinique régulier (palpation) et la mammographie conservent leur pertinence pour les femmes ayant encore plusieurs années d'espérance de vie, souligne la société savante des gynécologues-obstétriciens.

(L'essentiel/afp)