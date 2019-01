Manger des fibres pour éviter certaines maladies

De nouvelles recherches commandées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont montré que l'ajout de fibres et de céréales complètes à son alimentation pouvait aider à réduire le risque de maladies chroniques, comme les maladies coronaires, les attaques de type AVC, le diabète de type 2 et le cancer colorectal. Des chercheurs des universités d'Otago, en Nouvelle-Zélande et de Dundee en Écosse, ont mené une nouvelle méta-analyse de 185 études observationnelles.

Leurs résultats, relayés par la revue The Lancet, montrent que les personnes qui consommaient des fibres en grande quantité, soit entre 25 g et 29 g par jour, bénéficiaient d'une réduction de 15 à 30% des causes de mortalité précitées par rapport aux personnes qui mangeaient moins de fibres. De plus, les aliments riches en fibres permettaient aussi de réduire les taux de maladies cardiaques coronaires, d'AVC, de diabète et de cancer colorectal de 16 à 24%.

De plus, une alimentation riche en fibres était associée à un poids moindre et à des taux abaissés de cholestérol par rapport à une alimentation pauvre en fibres. Une importante consommation de céréales complètes était aussi associée à une réduction de 13 à 33% du risque de développer des maladies chroniques. La plupart des personnes à travers le monde consomment moins de 20g de fibres alimentaires chaque jour. Pour augmenter sa consommation de fibres, il est conseillé de manger des céréales complètes, des légumineuses, des fruits et des légumes.

