Le phénomène des DIY sur YouTube

DIY – do it yourself - , littéralement faites le vous-même, est un phénomène né dans des revues américaines au début du XXème siècle. Il prend un essor important pendant les années 70 avec l’apparition des VHS et connaît un second souffle depuis l’apparition d’Internet et des plateformes d’hébergement de vidéos. Grâce à cet engouement général, motivées par l’énorme quantité de contenus, textuels et audiovisuels, des entreprises essayent de récupérer une grosse part du gâteau.

Ces entreprises s’assurent une présence sur chaque partie de la sphère de YouTube, et ce en traduisant leurs vidéos. En effet, certaines de ces sociétés possèdent jusqu’à 14 chaînes, présentes en Europe, au Japon, en Amérique du Sud et du Nord… Leur jeune public, leur visibilité et leur grande cadence de production de vidéos leur permet parfois de dépasser le milliard de vues par an !

Selon Social Blade, site répertoriant les statistiques des chaînes YouTube et Twitch, ces entreprises peuvent réaliser plus de 50 millions de dollars de chiffres d’affaires annuel avec uniquement les revenus YouTube. Toujours selon Social Blade, l’audience et les revenus générés par ces vidéos grimpe toujours, malgré un ralentissement noté en début d’année 2019.

Selon le média américain Refinery29, les dirigeants, ou du moins les responsables de ces chaînes « se cachent bien », « ils ont ignoré toutes les demandes d’interview », « ne commentent aucun article ». Ainsi, il soupçonne qu'il s'agit « d'entreprises américaines sous-traitant les tournages dans des studios en Ukraine » afin de baisser les coûts de production et d'augmenter la cadence de production de vidéos.

Malgré l'audience astronomique de ces chaînes, le nombre de vues baisse depuis mi 2018, l'aspect extrêmement « pour les enfants » qui faisait le succès de ces vidéos et qui commence à devenir un fardeau. Aujourd'hui la tendance du DIY s’impose également par des vidéos plus travaillées, qui respectent un nouveau mode de vie écologique, et qui s’entretient en parallèle du zéro déchet. Ainsi peut-être qu’à l’avenir, le DIY pourrait s’imposer dans la vie quotidienne et être davantage présent dans nos maisons. Affaire à suivre.

(L'essentiel/ep)