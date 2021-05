Vaccin et lèvres refaites ne font pas bon ménage

Les injections d’acide hyaluronique ou autres produits pour rendre ses lèvres plus pulpeuses ne sont plus un sujet tabou. Ces interventions esthétiques ont le vent en poupe depuis que des stars telles que Kylie Jenner et Megan Fox avouent ouvertement avoir eu recours à cette technique pour changer leur apparence.

Il n’est pas anormal que les parties traitées soient légèrement enflées après l’intervention. Cependant, sur TikTok, plusieurs femmes rapportent avoir subi bien plus qu’un petit gonflement au niveau des lèvres. Les images publiées sur le réseau social montrent des femmes avec de très, très grosses lèvres. Toutes mettent la faute sur le vaccin contre le coronavirus. Ceux de Moderna et de Pfizer sont particulièrement mis en cause.

Les instituts mettent en garde

Des chercheurs américains ont récemment interrogé plus de 15 000 femmes ayant reçu leurs deux doses Moderna et ayant subi une injection dans les lèvres au préalable. Trois participantes ont rapporté avoir eu de gros gonflements au visage après s’être fait vacciner. Chez les trois femmes en question, les symptômes avaient disparu après trois jours.

Le comité européen pour la sécurité des médicaments s’est néanmoins penché sur la problématique. Dans une récente mise à jour, il écrit: «Des gonflements au visage chez des personnes ayant eu recours à des injections au niveau des lèvres ou d’autres parties du corps sont considérés comme des effets secondaires possibles.»

En attendant, divers instituts de beauté mettent en garde leurs clients contre des infections potentielles: «Les traitements à l’acide hyaluronique sont possibles au plus tôt six semaines après s’être fait vacciner contre le coronavirus ou au maximum jusqu’à deux semaines avant de se faire vacciner», écrit un institut basé en Suisse.

(L'essentiel)