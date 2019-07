Des vacances magiques dans la villa de Houdini

Quand Harry Houdini (1874-1926) plongeait tout enchaîné dans un réservoir d'eau, les spectateurs retenaient leur souffle. Mais à chaque fois, le Hongrois de naissance arrivait à se défaire de ses liens et à sortir indemne de l'eau. Que le magicien vedette soit finalement mort d'un coup de poing dans le ventre est un autre sujet. Houdini prétendait être invincible et pouvoir résister à n'importe quel coup grâce à ses muscles abdominaux. Sauf que celui porté par un étudiant lui a été fatal, entraînant la mort de l'illusionniste, en octobre 1926, des suites d'une rupture de l'appendicite.

Houdini était l'une des plus grandes stars de son époque. Conforme à son statut social, l'illusionniste et maître dans l'art de l'évasion résidait évidemment dans une villa sur les hauteurs d'Hollywood.

Une nuit chez Houdini vous coûtera 1 800 euros

Tous les magiciens en herbe ou fans d'Houdini ont désormais la possibilité de séjourner entre les quatre murs de sa résidence. La Houdini Estate est en effet mise en location sur le site Homeaway.co.uk. Son prix: 1 800 euros la nuit. Il est vrai que c'est beaucoup d'argent. Mais quand on sait que la propriété peut contenir un total de 16 personnes et que le jardin est capable d'en accueillir aisément 500, cela permet de relativiser quelque peu le prix de la location.

Il y a bien plus à découvrir dans la villa de Houdini que dans certains parcs d'attractions. On y trouverait toujours des passages secrets sous-terrains et des réservoirs d'eau dans lesquels le magicien s'entraînait, à la cave. Dans le jardin, une cascade d'eau coule sur trois étages. Les clients qui ont loué la propriété l'ont qualifiée d'endroit extrêmement romantique, particulièrement prisé pour les mariages. Le seul problème, c'est qu'on doit se débarrasser soi-même des poubelles et que le nettoyage de la propriété, toute en coins et recoins, demande un certain effort.

La villa de Houdini en image

Harry Houdini en pleine action

