Les pailles en carton McDo, pas recyclables

Les pailles en plastique ont été remplacées par une alternative en papier au Royaume-Uni et en Irlande, depuis septembre 2018, chez Mc Donald's. Une bonne nouvelle pour l’environnement selon McDo mais l'arrivée des nouvelles pailles a été très critiquée par les clients du fait de leur fragilité et de leur aspect peu pratique pour la consommation. La chaîne du fast-food a donc décidé de renforcer les pailles. Bien qu'annoncées comme étant écologiques, un employé du fast-food a avoué au journal The Sun que les pailles dites écoresponsables filaient en fait directement à la poubelle.

Yo @McDonaldsUK how I meant to drink my milkshake outta this lmao. Stop with the paper straws... pic.twitter.com/qKsH3cJ8hB — Joe Gomez (@joegmez) April 21, 2019

Une révélation qui a fait directement réagir la chaîne, qui s'est aussitôt justifiée. «Les matériaux sont recyclables, mais leur épaisseur rend difficile leur traitement par nos sous-traitants qui s’occupent de la collecte et du traitement de nos déchets», a déclaré un porte-parole de McDonald's, à l'agence de presse britannique Press Association, relayée par Capital.

Selon ce dernier, la chaîne de restauration rapide parle de mesure provisoire et cherche actuellement une solution au problème. Plusieurs tests de remplacement des pailles avaient déjà été réalisés en France et en Belgique. Une pétition a été lancée au Royaume-Uni pour le retour des pailles en plastique révèle CNN. 51 000 personnes l'ont déjà signée.

@McDonalds can we please change your straws pic.twitter.com/AtiLNzzYBq — Mark Gi11 (@MarkGil61701192) August 5, 2019

(L'essentiel)