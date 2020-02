Ses photos «trop hot» ont mis le feu à la caserne

Presley Pritchard a une vie bien remplie. En parallèle de son activité à temps partiel de pompière-secouriste, l'Américaine de 27 ans arrondit ses fins de mois grâce à son second métier de coach personnel. Sur Instagram, où elle compte près de 160 000 abonnés, la jeune femme domiciliée dans le Montana partage régulièrement des photos de ses entraînements. Elle se met également en scène en train de faire du tir ou de pratiquer le snowboard, quelques-uns de ses hobbies.

Les ennuis ont commencé en juillet 2018 pour Presley. L'employeur de la pompière, l'Evergreen Fire Rescue, a fait savoir qu'un «citoyen préoccupé» l'avait contacté pour se plaindre de l'activité de la jeune femme sur les réseaux sociaux. Depuis, les supérieurs hiérarchiques de Presley ne l'ont pas lâchée: à une vingtaine de reprises, ils lui remonté les bretelles quant à sa manière de s'afficher sur le Net, que ce soit dans son uniforme de travail ou dans sa tenue au fitness.

«Cela ne s'arrêtait jamais. Ils m'appelaient pour tout et n'importe quoi. J'avais toujours l'impression de marcher sur des oeufs», raconte la demoiselle à VICE. Un jour par exemple, quelqu'un a estimé que les pantalons que portaient la pompière étaient trop provocants. Alors sa hiérarchie lui a fait porter un bas d'uniforme pour hommes. «Je me demandais s'ils étaient sérieux. J'allais vraiment devoir laisser mes fesses à la maison?», confie Presley.

En août dernier, les supérieurs de l'Américaine lui ont demandé de retirer de son compte Instagram des photos prises dans le contexte de son travail. La jeune femme n'a pas obtempéré, et a perdu son job dans la foulée. Elle assure avoir suivi les conseils d'un avocat, qui lui avait expliqué que rien ne l'obligeait à retirer ces clichés dans la mesure où rien ne figure par écrit dans le règlement de son entreprise à ce sujet. Par ailleurs, Presley affirme que certains de ses collègues masculins postent, eux aussi, des photos similaires.

«C'est très hypocrite. On voit tout le temps des pompiers prendre la pose pour des calendriers sexy. Et si les femmes faisaient ça, elles seraient carrément battues à mort. Tout le monde les traiterait de salopes et de putains. Mais il n'y a aucun problème pour les mecs, comme c'était normal pour tous les mecs de mon département d'avoir des photos d'eux à l'entraînement», s'insurge l'Américaine, qui a décidé de porter plainte pour licenciement abusif.

En attendant de connaître le dénouement de cette affaire, Presley se prépare à passer l'examen d'ambulancière de vol. Elle espère que son histoire donnera du courage aux femme qui vivent la même chose qu'elle dans le cadre de leur emploi. «C'est vraiment important que quelqu'un se batte pour cela et s'exprime, et je m'en moque. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, j'ai la peau dure», conclut-elle.

