«Je suis très ouverte en matière de sexualité»

À seulement 23 ans, la petite sœur de Kate Moss n’a pas peur de dépasser certaines limites pour se faire connaître, quitte à choquer les bien-pensants. Après avoir récemment ouvert un compte payant OnlyFans où elle publie des photos osées, Lottie Moss avait contrarié son agence de mannequins et ses contrats dans la mode se sont vite arrêtés.

Assumant sa nouvelle activité, la jeune femme trouve injuste qu’on puisse la critiquer et elle considère cela comme très hypocrite. «J’ai ma page OnlyFans et j’ai l’impression que cela a toujours été vu comme quelque chose de sale et dégoûtant, mais le sexe c’est génial! confie-telle au «Sun». Tout le monde fait l’amour, alors pourquoi devrait-on en avoir honte? Les gens le font le matin. Quand ils se réveillent, ils se lavent les dents et font l’amour. Peut-être pas en même temps. Quoique ça dépend de la position! Je suis une personne très ouverte en matière de sexualité.»

La Britannique, qui a fait augmenter le volume de sa poitrine et de ses lèvres, avait récemment révélé qu’elle était pansexuelle, signifiant qu’elle pouvait être attirée par tous les genres. «Cela change chaque jour. Tout dépend de qui je rencontre, avait-elle précisé. Les personnes avec lesquelles je suis sortie ont toujours accepté mes choix . Si c’est n’est pas le cas, elles prennent la porte.»

(L'essentiel/lja)