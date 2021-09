28% des femmes pas satisfaites de leur sexualité

Plus de 5 000 femmes ont été interrogées (*) en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne et en Espagne et la conclusion est sans appel: 28% d'entre elles trouvent leur vie sexuelle moins satisfaisante en 2021 qu'en 2016. Ce sont les Françaises les plus insatisfaites (35%, +4 points), loin devant les Italiennes (30%, +1 point), les Espagnoles (28%, +1 point), les Britanniques (27%, stable). De leur côté, seules 23% des Allemandes ne sont pas satisfaites (+2 points).

Les homo-bisexuelles sont un peu plus insatisfaites (34%) que les hétérosexuelles (28%) et, sans surprise, l'insatisfaction augmente avec l'âge (seulement 24% des moins de 30 ans contre 33% pour les plus de 60 ans). L'usure joue aussi: 25% des femmes en couple depuis plus de 20 ans prennent moins de plaisir contre seulement 12% de celles qui ont rencontré leur partenaire depuis moins d'un an.

Plus de la moitié (56%) estiment que leur insatisfaction provient du manque d'attention de leur conjoint à leur plaisir.

2021 n'a pas été vraiment propice aux nouvelles relations et le stress engendré par la crise sanitaire a joué sur la libido. Résultat, cette année 37% des femmes interrogées se sont déclarées sexuellement inactives: 46% des Britanniques, (+4 points par rapport à 2016), 41% des Françaises (+10), 36% des Allemandes (+7), 32% des Italiennes (+1) et 29% des Espagnoles (+2). Pour celles qui ont eu le droit à un petit câlin, la fréquence était plutôt faible: seules 17% ont eu plus de deux rapports sexuels par semaine.

«Cette contraction de l'activité sexuelle des femmes paraît somme toute logique», a estimé François Kraus, responsable du pôle genre/sexualités et santé sexuelle de l'Ifop. «Les principaux effets de la crise sur la santé psychologique des populations (stress ou anxiété, états dépressifs, alcool) sont tous de nature à altérer la libido et l'épanouissement sexuel».

À noter qu'en moyenne, 52% des femmes interrogées ont confié avoir eu au moins trois partenaires sexuels au cours de leur vie. Elles sont toutefois 19% à indiquer n'en avoir connu qu'un seul. C'est en France que le nombre de partenaires différents est le plus important (20% comptent plus de 10 partenaires), devant les Britanniques (19%) et les Allemandes (16%). À l'inverse, les Méditerranéennes (9% des Italiennes et 13% des Espagnoles) ont eu plus de 10 expériences différentes.

(mc/L'essentiel)