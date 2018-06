Près de la moitié des cancers seraient évitables

Le tabac d'abord, puis l'alcool, une mauvaise alimentation, et enfin l'obésité sont les quatre facteurs principaux des 40% de cancers qui seraient «évitables», selon des chiffres publiés lundi par deux autorités de santé en France. Chacun de ces risques tue beaucoup plus qu'il ne devrait, soulignent le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé.

Sur les 346 000 cas de cancer diagnostiqués en 2015 chez les 30 ans et plus, quelque «142 000 (41%) auraient pu être évités si l'ensemble de la population n'avait pas été exposée aux facteurs de risque étudiés, ou si son exposition avait été limitée», écrit le CIRC. Le cancer est la première cause de mortalité en France, devant les maladies cardiovasculaires. Les tumeurs ont tué 164 000 personnes en 2013. Le tabac était responsable en 2015 de 20% des nouveaux cas évitables. Cela représentait 68 000 diagnostics.

Les cancers dus au tabagisme (cancers du poumon principalement, mais pas seulement) touchent surtout les classes populaires, avec un risque «de 1,5 à 2 fois plus élevé chez les 20% les plus défavorisés, par rapport aux 20% les plus favorisés». L'alimentation déséquilibrée et l'obésité sont chacune responsables de 5,4% des nouveaux cas de cancer. Côté malbouffe, le CIRC pointe le risque d'une «faible consommation de fruits, de légumes, de fibres alimentaires et de produits laitiers, ainsi qu'une consommation élevée de viandes rouges et de viandes transformées». Ce phénomène touche davantage les hommes.

(L'essentiel/afp)