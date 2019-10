Ce plateau-​​repas se veut plus écologique

Une personne qui prend l’avion, c’est 1,3 kg de déchets par vol, selon certaines estimations qui comptabilisent un casque audio jetable, de la vaisselle en plastique, des restes de nourritures et les déchets des toilettes. Pour résoudre une partie de ce problème, sensibiliser les voyageurs et les compagnies aériennes, PriestmanGoode, une start-up britannique, a revisité le plateau-repas des avions. Le plastique a été remplacé par différents matériaux végétaux et renouvelables: du marc de café, des feuilles de bananier pour le couvercle, du son de blé pressé, du bois de cocotier pour faire des couverts, ou encore de la sciure de bois, comme le montre la vidéo ci-dessous.

L’entreprise a pris en compte le poids de ces matériaux pour qu’ils ne soient pas une charge supplémentaire. Plus un avion est lourd, plus les émissions de carburant sont importantes. «Les déchets à bord sont un gros problème. Sachant que vous avez quatre milliards de passagers par an, tout s’additionne très vite», affirme Jo Rowan, directrice adjointe de la stratégie de PriestmanGoode, au New York Times. Une bien belle initiative qui ne doit pas faire oublier l’impact de l’aviation civile sur l’environnement.

Pour le moment, ce kit est n’est pas en vente. Il est exposé au Design Museum de Londres, dans le cadre d’une exposition sur la pollution qu’implique le tourisme par voie aérienne et les solutions pour y faire face. Les compagnies Alaska Airlines, Ryanair et British Airways ont annoncé publiquement vouloir réduire leurs déchets. Air France a déclaré qu’elle éliminerait 210 millions d’articles en plastique à usage unique comme les gobelets et les touillettes d’ici la fin de 2019.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)