Le menu des Golden Globes sera vegan

Grande première à Hollywood (et on ne parle pas d'un film). Le repas qui sera servi juste avant la 77e cérémonie des Golden Globes, ce dimanche, sera entièrement vegan, rapporte l'Associated Press.

Pour la Hollywood Foreign Press Association, dont les membres votent pour les décerner les Golden Globes, ce menu sans aucun produit d'origine animale permettra d'attirer l'attention sur les problèmes environnementaux liés à la consommation et au gaspillage de nourriture. «S'il existe un moyen, non pas de changer le monde, mais de sauver la planète, peut-être faut-il que les Golden Globes envoient un signal. La manière dont nous cultivons, mangeons et éliminons la nourriture est un des grands facteurs de contribution à la crise climatique», a déclaré le président de l'Association.

Betteraves, champignons et choux de Bruxelles

Le restaurant du Beverly Hilton a donc dû revoir son menu, qui prévoyait du poisson, deux semaines avant la cérémonie. «Ça a été un choc, parce que nous étions à 15 jours des Globes et que nous avions déjà décidé des plats que nous allions servir. Puis, nous avons réfléchi au message que cela envoyait et nous avons eu hâte de nous mettre au travail. C'est quelque chose que je soutiens», a confié Matthew Morgan, chef au Beverly Hilton.

Les invités et nommés goûteront à une soupe de betteraves dorées froide en entrée, à des pétoncles de pleurotes du panicaut sur un risotto aux champignons sauvages accompagnés de choux de Bruxelles en plat principal et à un opéra vegan en dessert. L'eau sera servie dans des bouteilles en verre et non plus en plastique, comme cela avait été le cas les années précédentes.

Ce choix de menu végétalien a beaucoup plu à Leonardo Dicaprio et à Mark Ruffalo, qui l'ont fait savoir sur Twitter.

Our industry leads by example. Vegetarian food is delicious and healthy and reduces green house gasses about as much as driving electric cars. The HFPA should be commended for this and all the other awards shows should follow suit. #GoldenGlobes https://t.co/qbCib49xYe— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 2, 2020

(L'essentiel/jfa)