Linda McCartney, une pionnière végétarienne

Linda McCartney, décédée en 1998, n'était pas seulement une photographe, la femme d'un Beatles et la mère de quatre enfants. Elle était aussi une cuisinière émérite et une végétarienne convaincue, dès les années 1970. Ses filles, Mary et Stella, et son mari, Paul, rendent hommage à sa cuisine en publiant un nouveau livre de recettes. Ils remettent au goût du jour leurs plats préférés, qui se veulent simples et familiaux. Le livre est paru en juin dernier. La traduction française est sortie en octobre, aux éditions Michel Lafon.

Du kimchi et du lait de riz

En parcourant les listes d'ingrédients, on découvre que la photographe cuisinait le quinoa, les avocats, le tofu, le kimchi et le lait de riz, bien avant que ces denrées deviennent couramment utilisées. Linda McCartney a été pionnière dans la cuisine végétarienne et végane. Elle préparait des repas en cohérence avec ses convictions, sans que ce la ne soit encore tendance.

Des recettes et des astuces

Parmi les recettes proposées, des classiques revisités comme le hachis Parmentier sans viande ou un mac'n'cheese végan. D'autres propositions sont plus originales: des pancakes au kimchi, de la soupe de betterave, du riz au citron et aux aubergines, des fondants au caramel et une tarte au citron vert et avocat. Le livre se compose de 9 thématiques, notamment les repas à préparer à l'avance, les repas à emporter, les pâtisseries, le brunch ou des idées de menus pour le weekend.

Le livre contient également des chapitres avec des indications pour éviter les carences, des alternatives végétales à certains produits provenant d'animaux et des astuces, notamment des conseils pour préparer et conserver les aliments.

En 1989, elle regrettait, lors d'une intervention à la BBC, que les végétariens soient considérés comme des excentriques. Elle a écrit plusieurs livres de cuisine et a même développé une gamme de plats cuisinés, depuis 1991.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)