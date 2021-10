La petite citadine Yaris prend du muscle

Toyota ne s’est pas pressé pour se positionner sur la catégorie porteuse des SUV urbains. C’est désormais chose faite avec la Yaris Cross. Dans cette déclinaison, la petite citadine prend du muscle. Plus haute, plus large, plus longue que sa petite sœur, à la garde au sol réhaussée et mieux protégée, cette Yaris est armée pour affronter les obstacles et les pièges en ville, mais aussi en tout-terrain. Les lignes anguleuses et la calandre en trapèze évoquent même plus un «petit» RAV4 qu’une «grande» Yaris.

Fiche technique





Modèle essayé: Yaris Cross CVT 1.5 Hybride, 2 roues motrices, Elegant

Cylindrée: 1 490 cm3

Puissance combinée: 116 ch

Couple: 120 Nm à 3 600 trs/min (thermique); 52 Nm (batterie)

Boîte de vitesses: Automatique 6 rapports

0 à 100 km/h: 11,2 s

Vitesse maxi: 170 km/h

Dimensions: 4,18 m de long; 1,76 m de large; 1,6 m de haut

Empattement: 2,56 m

Volume de coffre: mini 397 litres

Poids à vide: 1 170 kg

Émissions de CO2: 100 g/km

Consommation: 4,4-5 litres aux 100 km WLTP mixte

Réservoir: 36 litres

Tarif de base: 24 590 euros On a aimé





•Sobriété



•Polyvalence



•Modularité



On a moins aimé





•Insonorisation



•Finitions perfectibles

Ce design enjoué tranche avec un intérieur un peu terne, où bon nombre de commandes restent manuelles, et un écran pas assez orienté vers le conducteur. Si l’espace à l’arrière est réduit, la Cross compense par une belle garde au toit et une modularité efficace. La banquette ne coulisse pas, mais se sépare en trois parties. L’option pack Cargo offre aussi un plancher à double fond, seulement disponible sur la version deux roues motrices. Les 397 litres du coffre sont amputés de 70 litres sur la version 4×4 - qui, au passage, est plus dynamique, mais aussi plus lourde et plus gourmande - pour faire de la place au petit moteur électrique qui tire les roues arrière.

Ce qui, dans ce cas, fait un moteur supplémentaire. Car la japonaise est dotée de la technologie hybride Toyota de quatrième génération. Elle embarque le 3-cylindres 1.5 atmosphérique de 92 ch associé à un moteur électrique de 80 ch. Suffisant pour se mouvoir en ville, un peu juste pour des dépassements courts, la motorisation «full hybrid» brille surtout par sa sobriété. En deux roues motrices, les moins de 5 litres aux 100 km se tiennent aisément en ville et on parvient à ne pas trop les dépasser en dehors. Le tout sans avoir à recharger. Reste malgré tout à composer avec la sensation d’emballement de la transmission CVT en accélération franche

(Mathieu Vacon/L'essentiel)