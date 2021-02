Avoir du style même par grand froid

Aujourd’hui, la température oscille entre -6 et -12° C à Stockholm où la Fashion Week se déroule du 9 au 11 janvier. En raison de la crise sanitaire, cette édition est 100% virtuelle. Enfin… pas tout à fait. De nombreuses fashionistas gravitent aux abords de l’hôtel Diplomat qui, en temps normal, accueille certaines manifestations. Les rues sont enneigées, le froid est piquant. Cela ne les empêche d’avoir du style et leur exemple nous inspire (voir diaporama ci-dessus).

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)