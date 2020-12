Le justaucorps de Geri Halliwell est à vendre

L’explosion qui a ravagé la ville de Beyrouth, en août dernier, a plongé de nombreux Libanais dans le désarroi. Pour leur venir en aide, la maison de vente aux enchères Sotheby’s et ses partenaires ont mis sur pied «To Beirut with Love».

Cet événement, qui a lieu du 7 au 15 décembre, met notamment en vente des tenues portées par plusieurs stars, dont l’ensemble de Geri Halliwell que la Spice Girl portait dans le clip de la chanson «Wannabe».

La tenue brodée de sequins fait partie des pièces maîtresses de la vente et est estimée entre 4 000 et 6 000 livres sterling (soit entre 4 440 et 6 660 euros). En avril dernier, la star britannique avait posté sur Instagram une photo d’elle et de ses copines à l’époque du tournage du clip, en 1996.

En plus de la Spice Girl, d’autres stars ont fait don de vêtements à Sotheby’s. Ainsi, une robe signée Elie Saab, portée par Emma Stone sur le tapis rouge des Oscars en 2015 fait partie du lot. Elle est estimée entre 20 000 et 30 000 livres sterling (22 200 – 33 300 euros).

Des vestes de Madonna et de Mick Jagger sont également mises aux enchères.

(L'essentiel/Margaux Habert)