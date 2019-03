En Grèce, la crise a profité à la bière artisanale

Devant l'écran clignotant d'une embouteilleuse automatique, Sophocle Panagiotou règle les paramètres de pression et de temps requis pour la Red Ale, l'une des douze bières produites dans sa microbrasserie grecque. «Un secteur en plein essor» dans le pays, se réjouit-il. Il y a dix ans, au début de la crise, ce petit entrepreneur a pris «le risque» de créer une microbrasserie dans le champ familial sur l'île d'Eubée, à 200 km d'Athènes. «À l'époque, c'était une idée folle, on me regardait comme un extra-terrestre», se rappelle ce chimiste et oenologue, autrefois employé dans une entreprise viticole qui a fermé.

Ces dix dernières années, marquées par la plus grave dépression de l'histoire contemporaine grecque, des dizaines des milliers de PME ont dû fermer et le chômage a explosé. Mais les microbrasseurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu. La réduction des importations a profité aux produits locaux, y compris dans le secteur des boissons alcoolisées. «Les habitudes ont changé pendant la crise: la demande est désormais plus centrée sur les produits fabriqués en Grèce – comme la bière artisanale – souvent moins chers, une manière aussi de soutenir l'économie locale», explique Yannis Kefalas.

Plus fortes en houblon et en alcool

Ce passionné de bière a quitté Athènes il y a trois ans avec des amis pour créer sa brasserie locale à Ikaria, son île d'origine en mer Egée. Il exporte aujourd'hui ses Ikariotissa en Allemagne, en rêvant déjà de Suède, du Canada et des Etats-Unis. La Grèce continentale et les îles égéennes et ioniennes comptent désormais 45 microbrasseries, contre moins d'une dizaine il y a dix ans, explique M. Panagiotou, qui préside l'Union des brasseurs grecs. Sur l'île d'Eubée, la production de M. Panagiotou a été multipliée par quinze en dix ans, passant de 80 000 bouteilles par an lors de la création de l'entreprise en 2009 à 1,2 million aujourd'hui.

À Serres, dans le nord de la Grèce, Yannis Marmarellis a inauguré sa microbrasserie, Siris, en 2014 après la fermeture de son usine de charcuterie en pleine crise. Ses installations ont depuis «été multipliées par quatre», tandis que le nombre de salariés a quasi quintuplé, passant «de trois à quatorze», dit-il à l'AFP. Une microbrasserie est même née dans le centre d'Athènes, près d'un quartier branché: Noctua, lancée par Christos Vassiliadis. Il mise sur «la hausse de la demande de bière de qualité» ces dernières années et s'est spécialisé dans les Ale et les India Pale Ale (IPA), ces bières plus fortes en houblon et en alcool que leurs blondes cousines Pale Ale. Il entend «faire connaître aux Grecs des bières différentes de la Lager, la plus répandue».

