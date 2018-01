Les carpes koï participent à des concours de beauté

C'est un concours de beauté sans podium ni tapis rouge mais avec des candidates imperturbables dans des piscines: les carpes koï multicolores («nishikigoi»). Spécialement élevées pour leur esthétique, elles sont devenues emblématiques du Japon, s'exportent avec succès et valent parfois de l'or. Des juges en complet-cravate font la moue en jaugeant les carpes dans leurs bassins, installés pour l'occasion le long d'une rue piétonne de Tokyo. Leurs couleurs miroitent au soleil: blanc de nacre, rouge vif, nuages gris comme dans une estampe, calligraphies bleu foncé, jaune doré.

Mais c'est la rondeur du poisson qui compte pour 60% de la note finale, explique Isamu Hattori, président de la principale association japonaise d'amateurs de nishikigoi, qui organise chaque année ce concours à Tokyo. Le contraste des couleurs et les motifs comptent ensemble pour 30%. Les 10% restants constituent probablement le critère le plus difficile à évaluer pour les profanes: la prestance de la carpe. Dans la ferme de Mikinori Kurihara, éleveur de nishikigoi à Kazo, des milliers de petites nishikigoi frétillent dans des bassins intérieurs à l'eau filtrée. «C'est un métier vraiment délicat, tellement difficile. Tout est important: le sol, la qualité de l'eau, la nourriture», explique M. Kurihara, 48 ans, qui a repris l'élevage de son père. «Nous avons beaucoup de secrets, dit-il avec malice. Mais même si on les révèle à quelqu'un, ça ne marchera pas, il faut le sentir».

Impossible aujourd'hui pour un jardin traditionnel japonais digne de ce nom de ne pas avoir un étang avec des nishikigoi. Pourtant, leur création est relativement récente. Il y a environ 200 ans, des villageois de la région montagneuse de Niigata ont commencé à faire de la génétique sans le savoir, en favorisant la reproduction et le croisement des rares carpes qui n'étaient pas brunes, non plus à des fins alimentaires, mais ornementales. La passion a progressivement gagné tout le Japon et une partie de l'Asie. Les exportations japonaises de nishikigoi ont atteint en 2016 un record de 295 tonnes, pour un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de yens (près de 27 millions d'euros), un bond de près de 50% comparé à 2007.

(L'essentiel/AFP)