Le Kivu vit un calvaire à cause de nos téléphones

«Le dessin est aussi un cri, pour déchirer l'empire du silence». Ainsi est titrée la préface de «Kivu», écrite par Colette Braeckman, journaliste chargée de l'actualité africaine au journal belge Le Soir. «Vingt ans que cela dure. Vingt ans de massacres, d'esclavagisme, d'horreurs. Et aussi de silence», dit Jean Van Hamme, sorti de sa retraite scénaristique pour s'engager avec cette œuvre bien loin de «XIII» ou «Largo Winch». Après le massacre d'un million de Tutsis au Rwanda, les Hutus génocidaires ont filé s'installer au Kivu, grande province de l'ancien Congo belge, devenu RDC (République démocratique du Congo).

Au Kivu, on trouve du cobalt, mais surtout du coltan, minerai essentiel pour la fabrication de tous les téléphones portables. Si on en trouve ailleurs (Brésil et Australie), 80 % des ressources mondiales en coltan se trouvent au Kivu. Les Hutus en ont fait un business fort juteux, le Rwanda servant de plate-forme pour les expéditions. «Des bandes armées hutues brûlent les villages, tuent les bébés et les vieillards, violent et mutilent les femmes, envoyant hommes valides et enfants travailler dans les mines comme des esclaves. Tout cela pour que nous ayons des téléphones», explique Jean Van Hamme.

«Je veux les aider!»

S'appuyant sur le dessinateur Christophe Simon, parti sur place, il dénonce dans cette BD de fiction la mise à sac et l'exploitation du Kivu, dont le calvaire infernal est passé sous silence. Devenu ami avec le docteur belge Guy-Bernard Cadière, fabuleux chirurgien gastrique, Jean Van Hamme hurle et dénonce pour sensibiliser. «Guy-Bernard Cadière se rend au Kivu pour aider le docteur Denis Mukwege qui soigne les femmes et les enfants violés et mutilés dans un hôpital forteresse». C'est que la tête de Mukwege, «l'homme qui répare les femmes», gynécologue originaire du Kivu, est mise à prix.

«Je veux les aider! Si l'histoire que j'ai écrite est une fiction, tout ce que je raconte est vrai. Je veux que l'on sache ce qui se passe au Kivu», dit Jean Van Hamme. Et il ajoute: «C'est la première fois dans l'histoire de la technique qu'un objet usuel est payé d'autant de vies humaines. Nos chers petits téléphones ne pourraient exister sans payer le prix du sang!». Une BD à lire pour ne plus fermer les yeux sur le Kivu.

«Kivu». Christophe Simon et Jean Van Hamme. Le Lombard.

(Denis Berche/L'essentiel)