Désolé Kim, les selfies ne rendent pas sympas

Une étude de la Washington State University (WSU) s’est penchée sur les photos de nos petits visages souriants que nous postons sur les réseaux sociaux. Les chercheurs se sont demandé quelles sont les images qui nous rendent les plus sympathiques auprès de nos abonnés et quelles sont celles qui font baisser notre cote. Il en ressort une chose terrifiante pour Kim Kardashian et ses camarades: le selfie fait mauvais genre.

Kim Kardashian est une adepte du selfie.

Plus précisément, les personnes qui postent des selfies seraient perçues comme moins sympas, moins ouvertes et moins sûres d’elles en comparaison des adeptes des photos où l’on pose devant l’objectif d’un tiers. Mieux encore pour cette deuxième catégorie de personnes: leurs photos donnent l’impression qu’elles sont plus cool et plus fiables.

Le Professeur Chris Barry, à l’origine de l’étude, a demandé à 119 étudiants d’analyser les 30 dernières photos postées sur Instagram par 30 autres étudiants. Parmi les critères à évaluer, on trouvait notamment le succès, le fait de paraître extraverti ou encore la faible estime de soi.

Selon l'étude, il es préférable de prendre des poses tout à fait naturelles et de demander à nos proches de prendre la photo.

Et bien sûr, les résultats les plus négatifs concernent… le bon vieux selfie dans le miroir de la salle de bain, avec les genoux fléchis, #désespérées.

Kim et sa petite soeur Kendall n'ont pas encore lu l'étude.

Il conviendra donc de faire attention à ne pas poster trop de selfies si on veut faire grimper sa cote de popularité sur Insta, au risque de parvenir à l’effet parfaitement inverse. Et pas de photos dans le miroir de la salle de bain (on décommande particulièrement cette pratique si, en plus, ce n’est pas une baignoire remplie de pétales de roses qui trône derrière toi mais bien le trône). Soyons plus naturelles et engageons des assistants pour nous prendre en photo. Le cheval et la combi blanche ne sont pas nécessaires, mais pourquoi pas.

Kim Kardashian sur son cheval blanc.

(L'essentiel)