Des alternatives veggies aux œufs et aux crevettes

Lancée sous sa marque Garden Gourmet, son alternative aux œufs contient des protéines de soja et acides gras omega-3 et selon Nestlé peut-être utilisé comme «comme de vrais œufs». L'alternative aux crevettes est de son côté composée d'une combinaison d'algues, de pois et de racines de konjac. Ces deux nouveaux produits seront d'abord lancés dans un nombre limité de magasins en Suisse et en Allemagne, pour tester les réactions des consommateurs, a précisé le groupe suisse.

Les alternatives végétariennes à la viande et aux produits laitiers sont une des catégories sur lesquelles Mark Schneider, le patron de Nestlé, a misé pour relancer la croissance du groupe qui ne cessait de s'étioler. Quelques mois après son arrivée aux commandes, début 2017, le groupe avait été pris pour cible par le fonds activiste américain Third Point, qui reprochait à Nestlé de s'être endormi sur ses lauriers et laissé distancer par des entreprises plus petites mais plus en phase avec les nouvelles tendances de consommation.

1 400 milliards d'ici 2050

Après avoir lancé un burger végétarien en 2019, le groupe suisse a multiplié les produits dit à base de plantes, dont des saucisses, nuggets de poulet ou encore une forme de thon végétal. Selon une étude publiée en juin par la banque Credit Suisse, le marché des alternatives à la viande et aux produits laitiers pèse déjà environ 14 milliards de dollars (12 milliards d'euros) au niveau mondial. Très en vogue notamment avec l'essor des régimes dits flexitariens, ce marché pourrait atteindre 143 milliards de dollars d'ici 2030 et 1 400 milliards d'ici 2050, selon les projections des analystes de la banque suisse.

Plus de 600 entreprises sont parties à l'assaut de ce juteux marché, allant des start-up aux grands groupes alimentaires, ont recensé les analystes de Credit Suisse, faisant émerger de nouveaux acteurs dans l'alimentation à l'image de l'entreprise américaine Beyond Meat ou sa compatriote Impossible Foods.

