Les couples heureux plus enclins à l'infidélité

Si on va voir ailleurs, c’est forcément parce qu’on est tombé dans la routine et que le couple bat de l'aile. Cette pensée communément admise est mise à mal par une nouvelle étude de la Florida State University. Après avoir interrogé 233 jeunes mariés pendant trois ans et demi, les chercheurs ont obtenu des résultats assez étonnants. D’après leurs résultats, on est plus susceptible d’être infidèle si on est déjà satisfait sexuellement. Pourquoi? Parce que quand on est heureux au lit, on en veut plus.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont mis en place un test d’images: ils ont montré des photos d'individus attirants aux sondés. Ils ont ensuite enregistré combien de temps ces derniers observaient les clichés. Quelqu'un qui s’arrêtait volontairement de regarder l’image, avait 50% moins de chance de tromper leur partenaire que les autres. Même à quelques centaines de millisecondes près.

Bonne nouvelle, il y a des solutions. Selon les scientifiques, pratiquer le «désengagement attentionnel» (éviter de penser à quel point quelqu'un est attirant) ou dévaluer l'attractivité de la personne convoitée, pourrait potentiellement faire éviter le pire.

(L'essentiel/Valentina San Martin)