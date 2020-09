Les aménagements intérieurs les plus moches

La décoratrice d’intérieur Dina Holland est à la tête de sa propre entreprise, qui rencontre un grand succès, Holland Interiors . Dans le cadre de son travail, cette Américaine du Massachusetts est tombée à plusieurs reprises sur d’affreux aménagements intérieurs au design totalement improbable.

C’est arrivé si souvent que Dina Holland a eu envie de partager ces lieux avec ses followers et qu’elle a créé le compte @PleaseHateTheseThings. On y trouve un florilège d’erreurs de construction embarrassantes, de mauvais goût et d’exemples de manque de communication manifeste entre l’architecte et le maître d’œuvre. Nous allons vous montrer nos vingt échecs de design préférés.

1. Commençons par un motif à peine osé.

2. On retrouve souvent les toilettes sur le compte Instagram de Dina. C’est à croire que c’est un endroit où beaucoup de choses vont de travers.

3. Ce genre de toilettes est uniquement destiné à des personnes qui entretiennent des relations très étroites.

4. Un canapé avec des orteils, ça vous dit?

5. Cette peinture murale nécessite un temps d’acclimatation.

6. Certes, le jaune est une couleur gaie, mais dans cette salle de bains, elle a de quoi en faire grimacer plus d’un.

7. Ici, le défi était de savoir combien de chandeliers on allait pouvoir mettre dans une seule et même pièce.

8. Aurait-on par hasard oublié le balcon? Espérons au moins que la porte est fermée à clé.