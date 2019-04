Les hommes préfèrent les femmes à poils

Les hommes préfèrent les femmes qui ne s'épilent pas (trop) le maillot. Un sondage mené en Grande-Bretagne par Manscape, une marque de cosmétiques masculins, vient de le confirmer: parmi les 1 000 hommes interrogés, pas moins de 63% disent être attirés soit par une femme qui a soit une toison pubienne «naturelle», soit «un peu de poils mais pas trop». Seul un sondé sur cinq a choisi l’option «la seule pensée du moindre poil sur le corps d’une femme me refroidit complètement».

Plus de 20% des mâles sujets de Sa Majesté se disent prêts à faire le nécessaire pour limiter leurs poils pubiens, ceci afin de satisfaire leur partenaire. Parmi eux, 20% affirment qu’ils débroussailleraient leur toison. Et 10% prétendent qu’ils opteraient pour une épilation brésilienne. «Bien que les hommes soient à la traîne par rapport aux femmes quand il s’agit de leur … personnel, ils sont de plus en plus nombreux à commencer à utiliser des produits comme les bandelettes de cire ou la crème dépilatoire pour contrôler leur pilosité», explique Steven Dodd, chef du développement chez Manscape, au «Daily Star».

Ce n’est pas la première fois qu’un sondage bat en brèche l’idée reçue selon laquelle les hommes, sous l’influence de l’imagerie pornographique, seraient attirés uniquement par les sexes féminins glabres. En 2013, une enquête de Nad’s, marque américaine de produits d’épilation, avait déjà conclu que 43% des hommes préféraient un pubis le plus naturel possible, tout juste taillés pour ne pas avoir de poils qui débordent du bikini. Seuls 17% préféraient l'épilation brésilienne (épilation des grandes lèvres) et 12% l'épilation intégrale.

